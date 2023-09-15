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Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz sakatlığı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de genç futbolcu Bartuğ Elmaz U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 16:44
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz sakatlığı

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç furbolcusu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyunda devam edemedi.

YAKLAŞIK 10 GÜN YOK

Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Yaz trasnfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

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