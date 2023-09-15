Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.