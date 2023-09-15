Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçta yeni transferler Fred, Dzeko, Tadic gibi isimler göz önünde olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:50
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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