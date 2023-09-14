Haberler Fenerbahçe Taktik çalıştı

Taktik çalıştı

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü... Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması sonrasında çift kale maç yapıldı. Kartal, çift kale maçta Antalyaspor maçının taktiği üzerinde durdu ve oyuncularını sık sık uyardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Taktik çalıştı
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü... Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması sonrasında çift kale maç yapıldı. Kartal, çift kale maçta Antalyaspor maçının taktiği üzerinde durdu ve oyuncularını sık sık uyardı.
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