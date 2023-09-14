Taktik çalıştı

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü... Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması sonrasında çift kale maç yapıldı. Kartal, çift kale maçta Antalyaspor maçının taktiği üzerinde durdu ve oyuncularını sık sık uyardı.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü... Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması sonrasında çift kale maç yapıldı. Kartal, çift kale maçta Antalyaspor maçının taktiği üzerinde durdu ve oyuncularını sık sık uyardı.