Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 19:40
SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 6 numara takviyesiyle transfere nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden ikisi de Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski oldu.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızla temmuz ayında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada ise Dinamo Moskova'ya toplam transfer bedeli olan 9 milyon 750 bin Euro'nun 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Sarı-lacivertli formayla sezona bomba gibi bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe'nin çok konuşulan transferlerinden biri de Dominik Livakovic oldu.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Sarı-lacivertliler, transfer için uzun uğraşlar verdiği Hırvat kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Livakovic'in transferi için Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6.65 milyon Euro bonservis ile 950 bin Euro bonus ödeneceği kaydedildi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor'la oynanacak maç öncesinde kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirdi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

LIVAKOVIC KALEYİ DEVRALIYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü karşısında ağrıları nedeniyle oynayamayan yeni transfer Dominik Livakovic'e bu defa kaleyi teslim edecek ve 28 yaşındaki Hırvat eldiven ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'a da bu durumu anlattığı belirtildi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Kartal, kaledeki bu tercihi nedeniyle kalan 10 isimin 3'ünü mecburen yerli isimlerden oluşturacak.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Burada da kesik yiyecek ilk isim Djiku...

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

62 yaşındaki teknik adam, Fransız yıldızın yerine Serdar Aziz'e formayı verecek.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

İsmail'in kart cezalısı olması nedeniyle de Crespo 11'e girecek.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Kartal, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan arasında tercih yapacak.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

SZYMANSKI YEDEĞE ÇEKİLECEK

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski yedeğe çekilecek.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

11'deki üçüncü yerli ise Cengiz olacak.

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