SON DAKİKA - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 6 numara takviyesiyle transfere nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden ikisi de Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski oldu.
Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızla temmuz ayında 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada ise Dinamo Moskova'ya toplam transfer bedeli olan 9 milyon 750 bin Euro'nun 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi.
FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertli formayla sezona bomba gibi bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin çok konuşulan transferlerinden biri de Dominik Livakovic oldu.
Sarı-lacivertliler, transfer için uzun uğraşlar verdiği Hırvat kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Livakovic'in transferi için Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6.65 milyon Euro bonservis ile 950 bin Euro bonus ödeneceği kaydedildi.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor'la oynanacak maç öncesinde kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirdi.
LIVAKOVIC KALEYİ DEVRALIYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü karşısında ağrıları nedeniyle oynayamayan yeni transfer Dominik Livakovic'e bu defa kaleyi teslim edecek ve 28 yaşındaki Hırvat eldiven ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.
Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'a da bu durumu anlattığı belirtildi.
Kartal, kaledeki bu tercihi nedeniyle kalan 10 isimin 3'ünü mecburen yerli isimlerden oluşturacak.
Burada da kesik yiyecek ilk isim Djiku...
62 yaşındaki teknik adam, Fransız yıldızın yerine Serdar Aziz'e formayı verecek.
İsmail'in kart cezalısı olması nedeniyle de Crespo 11'e girecek.
Kartal, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan arasında tercih yapacak.
SZYMANSKI YEDEĞE ÇEKİLECEK
Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski yedeğe çekilecek.
11'deki üçüncü yerli ise Cengiz olacak.