Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer alamayan tecrübeli stoperin Pendikspor'a gitmesi bekleniyor. Samet'le Adana Demirspor da ilgileniyor.
Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer alamayan tecrübeli stoperin Pendikspor'a gitmesi bekleniyor. Samet'le Adana Demirspor da ilgileniyor.