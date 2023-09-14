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Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer alamayan tecrübeli stoperin Pendikspor'a gitmesi bekleniyor. Samet'le Adana Demirspor da ilgileniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer alamayan tecrübeli stoperin Pendikspor'a gitmesi bekleniyor. Samet'le Adana Demirspor da ilgileniyor.
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