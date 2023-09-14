Haberler Fenerbahçe Krunic ile 2026'ya

Krunic ile 2026'ya

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Rade Krunic'in akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmeyen Boşnak oyuncunun, Milan ile 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basını, imzaların kısa sürede atılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Krunic ile 2026'ya
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Rade Krunic'in akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmeyen Boşnak oyuncunun, Milan ile 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basını, imzaların kısa sürede atılacağını duyurdu.
DİĞER
Son dakika! Transferin son günlerinde Edin Visca bombası! İstanbul'a geri dönüyor...
CHP'li belediyenin ruhsat verdiği çimento fabrikası mühürlendi! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi
F.Bahçe'de Gomes operasyonu!
Kuntz için flaş iddia! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Gomes operasyonu!
F.Bahçe'de flaş karar! İki ismin sözleşmesi...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Eylül)
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 EYLÜL | A101'de bu hafta neler var?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O diyalog ortaya çıktı! "Sen olmasan da olur" O diyalog ortaya çıktı! "Sen olmasan da olur" 07:30
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı 00:48
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı 00:48
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 23:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 22:47
Antalyaspor F.Bahçe maçına hazırlanıyor Antalyaspor F.Bahçe maçına hazırlanıyor 22:19
Daha Eski
F.Bahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız! F.Bahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız! 22:15
Fırtına'da sakatlık şoku! Fırtına'da sakatlık şoku! 22:15
Kazancı'dan flaş Şenol Güneş sözleri! Kazancı'dan flaş Şenol Güneş sözleri! 22:15
Beşiktaş'tan dudak uçuklatan anlaşma Beşiktaş'tan dudak uçuklatan anlaşma 22:15
F.Bahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi... F.Bahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi... 22:15
G.Saray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı dondurulacak G.Saray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı dondurulacak 22:15