Krunic ile 2026'ya

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Rade Krunic'in akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmeyen Boşnak oyuncunun, Milan ile 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basını, imzaların kısa sürede atılacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Rade Krunic'in akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmeyen Boşnak oyuncunun, Milan ile 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basını, imzaların kısa sürede atılacağını duyurdu.