Kent'e yine kesik

Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Ryan Kent'in pazar günü Antalyaspor'la oynanacak olan mücadelenin de 18 kişilik kadrosuna alınmayacağı iddia edildi. İskoç basınında çıkan haberlerde; Ryan Kent'in yaşadığı bu durumdan dolayı oldukça mutsuz olduğu dile getirilmişti. Kent, bu sezon Fenerbahçe ile 4 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Ryan Kent'in pazar günü Antalyaspor'la oynanacak olan mücadelenin de 18 kişilik kadrosuna alınmayacağı iddia edildi. İskoç basınında çıkan haberlerde; Ryan Kent'in yaşadığı bu durumdan dolayı oldukça mutsuz olduğu dile getirilmişti. Kent, bu sezon Fenerbahçe ile 4 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.