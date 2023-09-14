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Kale Liva'nın

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor'la oynanacak maç öncesinde kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü karşısında ağrıları nedeniyle oynayamayan yeni transfer Dominik Livakovic'e bu defa kaleyi teslim edecek ve 28 yaşındaki Hırvat eldiven ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Kale Liva'nın
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor'la oynanacak maç öncesinde kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü karşısında ağrıları nedeniyle oynayamayan yeni transfer Dominik Livakovic'e bu defa kaleyi teslim edecek ve 28 yaşındaki Hırvat eldiven ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek. Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'a da bu durumu anlattığı belirtildi. KARTAL, kaledeki bu tercihi nedeniyle kalan 10 isimin 3'ünü mecburen yerli isimlerden oluşturacak. Burada da kesik yiyecek ilk isim Djiku... 62 yaşındaki teknik adam, Fransız yıldızın yerine Serdar Aziz'e formayı verecek. İsmail'in kart cezalısı olması nedeniyle de Crespo 11'e girecek. Kartal, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan arasında tercih yapacak. Szmymanski yedeğe çekilecek. 11'deki üçüncü yerli ise Cengiz olacak.
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