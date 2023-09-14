Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.
Kurmaylar transfer döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Rodrigo Becao ve Dominik Livacovic gibi isimleri kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip bu isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
Ancak Fenerbahçe'yi kriz kapıda bekliyor.
Kanarya, birçok yıldız ismini 1 ay kullanamayacak.
AFRİKA KUPASI ZAMANI!
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'yi Afrika Kupası tehlikesi bekliyor.
Fildişi Sahil'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.
Ocak ayında başlayacak turnuva için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor.
FENERBAHÇE'DE 3 SAVUNMACININ GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA
Fenerbahçe'de savunmacılar Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku Afrika Kupası'nda boy göstermek istiyor.
Fenerbahçe'deki 3'üncü sezonunu yaşayan Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli takımdan en az 4 maç uzak kalacak.
Böyle bir durumda Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:
Gaziantep FK (D)
Samsunspor
Başakşehir (D)
MKE Ankaragücü
Antalyaspor (D)
Alanyaspor