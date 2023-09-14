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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Son dakika spor haberi: Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezona iddialı bir giriş yaptı. İsmail Kartal ile tüm resmi maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, milli ara dönüşü de bu gidişatını devam ettirmek istiyor. Ancak ocak ayında başlayacak Afrika Kupası, teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Savunma hattında 3 oyuncu kendi milli takımlarından davet bekliyor. İşte o isimler..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:44
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Sarı-lacivertli ekip bu isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Ancak Fenerbahçe'yi kriz kapıda bekliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Kanarya, birçok yıldız ismini 1 ay kullanamayacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

AFRİKA KUPASI ZAMANI!

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'yi Afrika Kupası tehlikesi bekliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Fildişi Sahil'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Ocak ayında başlayacak turnuva için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

FENERBAHÇE'DE 3 SAVUNMACININ GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'de savunmacılar Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku Afrika Kupası'nda boy göstermek istiyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Fenerbahçe'deki 3'üncü sezonunu yaşayan Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli takımdan en az 4 maç uzak kalacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu...

Böyle bir durumda Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.

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