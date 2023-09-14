Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerden Nazım Sangare ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile yolların karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığı ifade edildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama...

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir.

Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

KARAGÜMRÜK'E TRANSFER OLDU!

Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaştı. Fatih Karagümrük kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.