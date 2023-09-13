Haberler Fenerbahçe Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu. Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:56
Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve Edin Dzeko, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu. Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri'ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.

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