Haberler Fenerbahçe Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transferdeki tüm konsantrasyon 6 numara mevkisine verilmiş durumda. Yıldız bir ismi renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi konumundaki Al-Musrati'yi listenin başına aldı. Bir süredir Libyalı yıldızın peşinde olan yönetim, oyuncunun kulübü Braga'ya teklifte bulundu. Peki Al-Musrati Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:21
BURAK ŞENTÜRK
Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını hızlandırdı.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Birçok transferle yeni sezona giren sarı-lacivertliler, son bir oyuncuya imza attırarak kadrosunu tamamlayacak.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 6 numara mevkisinde hata yapmak istemiyor.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Süper Lig şampiyonluğunu ana hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

İsmail Kartal ile sezona kusursuz bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, çıktığı tüm resmi maçları kazandı.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

İddiasını iyice artırmak isteyen Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala arayışlarını yoğunlaştırdı.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Nokta atışı bir yıldızı transfer etmek isteyen Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

AL-MUSRATI ISRARI!
Fenerbahçe, orta saha bölgesini Al-Musrati ile güçlendirmek için girişimlerde bulunuyor.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Libyalı yıldız için büyük mesai harcanıyor.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

TEKLİF YAPILDI!
Transferi bitirme konusunda ısrarcı olan Kanarya, oyuncunun kulübü Braga ile resmi temaslara başladı.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için Portekiz Ligi ekibine 8 milyon euro önerdi.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

BRAGA'DAN FENERBAHÇE'YE RET!
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Braga, Fenerbahçe'nin Al-Musrati için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Söz konusu haberde; Braga'nın Libyalı oyuncudan 25 milyon euro civarı bir beklenti içinde olduğu kaydedildi.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

AL-MUSRATI KATAR'I İSTEMİYOR!
Katar'dan da bir teklif alan Al-Musrati, yarışmacı bir ligde oynamak istediği için bu teklife ilgi göstermedi.

Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Libyalı oyuncunun, İngiltere Premier Lig'e oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

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