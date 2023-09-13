Braga'dan Fenerbahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi...

6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını hızlandırdı.
6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını hızlandırdı.
Birçok transferle yeni sezona giren sarı-lacivertliler, son bir oyuncuya imza attırarak kadrosunu tamamlayacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 6 numara mevkisinde hata yapmak istemiyor.
Süper Lig şampiyonluğunu ana hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
İsmail Kartal ile sezona kusursuz bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, çıktığı tüm resmi maçları kazandı.
İddiasını iyice artırmak isteyen Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala arayışlarını yoğunlaştırdı.
Nokta atışı bir yıldızı transfer etmek isteyen Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı.
AL-MUSRATI ISRARI!
Fenerbahçe, orta saha bölgesini Al-Musrati ile güçlendirmek için girişimlerde bulunuyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Libyalı yıldız için büyük mesai harcanıyor.
TEKLİF YAPILDI!
Transferi bitirme konusunda ısrarcı olan Kanarya, oyuncunun kulübü Braga ile resmi temaslara başladı.
Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için Portekiz Ligi ekibine 8 milyon euro önerdi.
BRAGA'DAN FENERBAHÇE'YE RET!
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Braga, Fenerbahçe'nin Al-Musrati için yaptığı teklifi geri çevirdi.
Söz konusu haberde; Braga'nın Libyalı oyuncudan 25 milyon euro civarı bir beklenti içinde olduğu kaydedildi.
AL-MUSRATI KATAR'I İSTEMİYOR!
Katar'dan da bir teklif alan Al-Musrati, yarışmacı bir ligde oynamak istediği için bu teklife ilgi göstermedi.
Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Libyalı oyuncunun, İngiltere Premier Lig'e oldukça sıcak baktığı ifade edildi.