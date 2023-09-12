TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, yeni sezonda gözleri iyice kararttı.
Yaptığı yıldız transferlerle kadroyu baştan aşağı yenileyen Kanarya'da operasyon aralıksız sürüyor.
3 kulvarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, geniş ve kaliteli bir kadro kurdu.
Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir grafik çizen sarı-lacivertliler, kadroya son şeklini vermek için harekete geçti.
Süper Lig'de kayıpsız devam eden Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmayı amaçlıyor.
Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda da iyi sonuçlar almak isteyen Fenerbahçe, transfer girişimlerini sürdürüyor.
Orta sahaya nokta atışı bir takviye düşünen sarı-lacivertliler, flaş bir ismi gündemine aldı.
MARIO PASALIC LİSTEDE!
Doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Kanarya, Atalanta forması giyen Mario Pasalic'in peşine düştü.
Bir süredir Hırvat yıldızı takip eden Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
ATALANTA 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Atalanta, Mario Pasalic için 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
FENERBAHÇE ISRARCI!
Çizme ekibinin bu bonservis talebinin Fenerbahçe'ye geri adım attırmadığı belirtildi.
Atalanta'nın hafta sonunda oynayacağı Fiorentina maçı öncesi Pasalic'in satılabileceği bildirildi.
Mario Pasalic, on numara, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde forma giyebiliyor.
Hırvat oyuncu, ülkesinin milli takımında 56 maçta görev aldı.
Bu müsabakalarda 9 gollük katkı verdi.