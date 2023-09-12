Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun uğraş veren Fenerbahçe üst üste hamlelerine devam ediyor. Kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü İtalya'ya çevirdi. Kanarya, Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic'i renklerine bağlama konusunda ısrarcı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 16:56
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, yeni sezonda gözleri iyice kararttı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Yaptığı yıldız transferlerle kadroyu baştan aşağı yenileyen Kanarya'da operasyon aralıksız sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

3 kulvarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, geniş ve kaliteli bir kadro kurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir grafik çizen sarı-lacivertliler, kadroya son şeklini vermek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Süper Lig'de kayıpsız devam eden Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda da iyi sonuçlar almak isteyen Fenerbahçe, transfer girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Orta sahaya nokta atışı bir takviye düşünen sarı-lacivertliler, flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

MARIO PASALIC LİSTEDE!
Doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Kanarya, Atalanta forması giyen Mario Pasalic'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Bir süredir Hırvat yıldızı takip eden Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

ATALANTA 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Atalanta, Mario Pasalic için 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

FENERBAHÇE ISRARCI!
Çizme ekibinin bu bonservis talebinin Fenerbahçe'ye geri adım attırmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Atalanta'nın hafta sonunda oynayacağı Fiorentina maçı öncesi Pasalic'in satılabileceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Mario Pasalic, on numara, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Pasalic'e astronomik bonservis

Hırvat oyuncu, ülkesinin milli takımında 56 maçta görev aldı.

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