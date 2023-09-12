Seriye devam

Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde sezona fırtına gibi girmişti. Oynadığı 9 karşılaşmada beraberlik dahi almayan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, kazanma alışkanlığının devam etmesi gerektiğini söyledi. Milli ara sonrasında tam takım buluşunca deneyimli hoca öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı yapacak.

2 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Kanarya, Süper Lig'de ilk hafta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikten sonra Samsunspor ve Ankaragücü deplasmanlarına çıktı. Sarı-lacivertliler bu iki zorlu dış saha karşılaşmasından 6 puan çıkarırken kalesinde gol görmedi. İsmail Kartal'ın ana hedefi hem galibiyet serisini sürdürmek. Atılan gol sayısını özellikle ligde daha da artırmak.