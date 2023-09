İsmail Kartal yoğun fikstürde tüm oyuncularından faydalanmayı planlıyor. Ana 11'ini kurmasına rağmen sakatlık, ceza ve aşırı yüklenmeye engel olmak isteyen deneyimli hoca, her oyuncunun ilk alternatifini de belirledi. Hücumda Joshua King'in gücü ve patlayıcı deparlarıyla yeni transfer Ryan Kent'in önünde olduğu öğrenildi. King sezona iyi başladı.