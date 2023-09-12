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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 21:05
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Aktif dinlenmeye yönelik çalışmaların yapıldığı antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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