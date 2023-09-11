Haberler Fenerbahçe Kartal'ın gözdesi Borges

Kartal'ın gözdesi Borges

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı. O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches... Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor. İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Kartal'ın gözdesi Borges
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı. O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches... Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor. İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülün sahibi oldu!
Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor
F.Bahçe'ye Arabistan'dan bedava kanat!
G.Saray'dan 13 Milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Musrati'ye kavuşuyor!
F.Bahçe'ye Arabistan'dan bedava kanat!
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
Altın fiyatları canlı kur takibi!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi A Spor'da Ahmet Nur Çebi A Spor'da 01:24
Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! 01:14
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:30
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:29
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:29
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:27
Daha Eski
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:26
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:17
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 23:16
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 23:16
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... 23:16
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! 23:16