Kartal'ın gözdesi Borges

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı. O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches... Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor. İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı. O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches... Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor. İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.