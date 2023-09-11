Fenerbahçe'de Burak Kapacak belirsizliği!

Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. haftası maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertl, ekip, kadro planlamasında yer bulamayan Burak Kapacak için teklif bekliyor

KALACAK GİBİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öneclikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon Euro'dan 900 bin Euro'ya kadar düşen Burak Kapacak şu an için takımda kalacakmış gibi çalışmalara devam ediyor.

BURSASPOR'DA %25 PAY ALACAK

Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyunucunun satılması halinde Bursaspor %25 pay alacak.