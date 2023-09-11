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Fenerbahçe'de Burak Kapacak belirsizliği!

Fenerbahçe, kadro planlamasında yer bulamayan Burak Kapacak için teklif bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:30
Fenerbahçe'de Burak Kapacak belirsizliği!

Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. haftası maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertl, ekip, kadro planlamasında yer bulamayan Burak Kapacak için teklif bekliyor

KALACAK GİBİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öneclikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon Euro'dan 900 bin Euro'ya kadar düşen Burak Kapacak şu an için takımda kalacakmış gibi çalışmalara devam ediyor.

BURSASPOR'DA %25 PAY ALACAK

Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyunucunun satılması halinde Bursaspor %25 pay alacak.

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