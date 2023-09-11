3 günde 1 maça çıkacak

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçıyla sezonu açtı. Bu organizasyonda oynadığı 3 turda toplam 6 müsabaka yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Gaziantep FK, Samsunspor ve Ankaragücü'nü yenerek üçte üç yaptı.

ZORLU BİR FİKSTÜR

9'da 9'la milli araya giren Fenerbahçe'yi dönüşte ise zorlu bir fikstür bekliyor. 17 Eylül'de Antalyaspor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 21 Eylül'de Nordsjaelland'la, 3 gün sonra da Alanyaspor'la oynayacak. Daha sonra sırasıyla Başakşehir ve Çaykur Rize'yle mücadele edecek. 15 günde, 5 maç yapacak olan Kanarya, 3 günde bir sahada olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da 15 gün içinde 5 maç oynayacak