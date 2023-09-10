FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dev operasyon! 2 yıldızdan biri imza atacak

İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon çıktığı 9 resmi maçın hepsini kazanan sarı-lacivertlilerde gündem transfer...
Yaz transfer döneminde Edin Dzeko ve Dusan Tadic başta olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan yönetim, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya, ön libero takviyesiyle transfere nokta koymayı hedefliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 6 numara transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"
TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ardından 6 numara transferiyle ilgili konuştu.
"İYİ VE KALİTELİ BİR İSİM ALMAK İSTİYORUZ"
Tecrübeli teknik adam, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." dedi.
Kadrosuna birçok yıldızı katan ve Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk, Konferans Ligi'nde de final hedefleyen Fenerbahçe 15 Eylül'e kadar orta saha transferini sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürüyor.
"Orta saha" arayışlarına devam eden sarı-lacivertli yönetimin gündeminde iki Hırvat futbolcu bulunuyor.
Sarı Kanarya, Dinamo Zagreb forması giyen 29 yaşındaki Josip Misic ve Atalanta'da top koşturan 28 yaşındaki Mario Pasalic için artık son sortileri yapmaya başladı.
Kaleci Livakovic'i de Dinamo Zagreb'den getiren Fenerbahçe, bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planlıyor.
İki futbolcudan biri mutlaka çubukluyu giyecek.