Moro'ya teklif yok

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.