Haberler Fenerbahçe Moro'ya teklif yok

Moro'ya teklif yok

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Moro'ya teklif yok
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.
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