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Milli ara ilaç olacak

Milli ara Fenerbahçe’ye ilaç gibi gelecek... Çünkü sakatlıkları bulunan bazı isimlerin bu dönemde takıma dönmesi bekleniyor. Özellikle Emre Mor, Samet Akaydin ve Ferdi Kadıoğlu, takıma katılacak. Bu isimler içerisinde en önemlisi ise Ferdi Kadıoğlu.. Teknik direktör İsmail Kartal’ın sağlık ekibinden Ferdi hakkında her gün bilgi aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Milli ara ilaç olacak
Milli ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek... Çünkü sakatlıkları bulunan bazı isimlerin bu dönemde takıma dönmesi bekleniyor. Özellikle Emre Mor, Samet Akaydin ve Ferdi Kadıoğlu, takıma katılacak. Bu isimler içerisinde en önemlisi ise Ferdi Kadıoğlu.. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sağlık ekibinden Ferdi hakkında her gün bilgi aldığı öğrenildi.
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