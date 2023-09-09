"Kritik bir toplantı yapacağız"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bugün yapılacak Tüzük Tadil Kongresi öncesinde camiaya seslendi. Burak Kızılhan, "Bizim için çok önemli. Kulübümüz için kritik bir toplantı bizi bekliyor. Yüksek katılımlı bir Tüzük Tadili Toplantısı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bugün yapılacak Tüzük Tadil Kongresi öncesinde camiaya seslendi. Burak Kızılhan, "Bizim için çok önemli. Kulübümüz için kritik bir toplantı bizi bekliyor. Yüksek katılımlı bir Tüzük Tadili Toplantısı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.