Fenerbahçe Tüzük Tadil Kongresi'nde! Stadyumda isim değişikliği...

Fenerbahçe Başkanı Tüzük Tadil Kongresi'nde konuştu. Koç yaptığı açıklamada Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim değişikliği hakkında önemli açılamalarda bulundu.

4 DÖNEM 12 YIL

Güç zehirlenmesinin önüne geçebilmek için başkanlık görevinin en fazla 4 dönem, toplam 12 yıl olarak yapılmasını kararlaştırdık.

"SON KARAR DEVLETİMİZİNDİR"

Stadyumun Atatürk isminin verilmesi konusuna değinmek istiyorum. Fenerbahçe devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sözlerini kulüp defterimizde paylaşmıştır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun izinden gittiği önemlidir. Stadyumumuza Atatürk isminin verilmesi için süreci tamamlamak istiyoruz. Bunun için sadece genel kurulumuzun kararı yeterli değildir. Son karar devletimizindir.