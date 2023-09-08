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FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, ağrıları nedeniyle Süper Lig'de oynanan Ankaragücü deplasmanında yedek kulübesinde yer aldı. Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine aday gösterilen Livakovic önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Livakovic, sağlık durumu hakkında da bilgilendirme yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 15:23
FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Sarı-lacivertliler, uzun süren görüşmeler sonucu yıldız file bekçisini kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Dinamo Zagreb'den transfer edilen Livakovic için 6.650 bin euro artı 950 bin euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödenecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

5 yıllık imzayı atan Hırvat eldiven, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Başarılı eldiven yılın en iyi kalecisi olmaya adaylığının sonrasında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

En iyi kaleciler arasında gösterilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Livakovic, "Ballon d'Or'da Lev Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur. Ancak, benim için Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Elbette dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu eden bir şey..." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

"ŞU AN ÇOK İYİYİM"
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçında yedek soyunan Livakovic, son durumu hakkında konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

Şu an çok iyi olduğunu söyleyen yıldız kaleci, "Fenerbahçe'ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim.

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