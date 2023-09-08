FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic son durumunu açıkladı! Sakatlığı...

En iyi kaleciler arasında gösterilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Livakovic, "Ballon d'Or'da Lev Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur. Ancak, benim için Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum.