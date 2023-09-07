Yabancı çıkmazı

Fenerbahçe6 numarayla transfer sezonunu kapatmayı planlıyor. Bu isim de büyük oradan yabancı olacak. Ancak şu anda kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler, sayıyı 14'e indirmek zorunda. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Fayed'in kiralanmasını istedi. Sakatlığı bulunan Lincoln ile Avrupa kadrosuna alınmayan Luan Peres'in sözleşmeleri dondurulacak. Fakat olası bir 6 numara transferinde ise bir oyuncunun daha sözleşmesi askıya alınacak. Burada iki isim ön plana çıkıyor: 1- Joshua King, 2 Jayden Oosterwolde...