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Yabancı çıkmazı

Fenerbahçe'nin kadrosunda 17 yabancı var. Yeni gelecek isimle birlikte 18 olacak. Bu sayı 14’e inmek zorunda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Yabancı çıkmazı
Fenerbahçe 6 numarayla transfer sezonunu kapatmayı planlıyor. Bu isim de büyük oradan yabancı olacak. Ancak şu anda kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler, sayıyı 14'e indirmek zorunda. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Fayed'in kiralanmasını istedi. Sakatlığı bulunan Lincoln ile Avrupa kadrosuna alınmayan Luan Peres'in sözleşmeleri dondurulacak. Fakat olası bir 6 numara transferinde ise bir oyuncunun daha sözleşmesi askıya alınacak. Burada iki isim ön plana çıkıyor: 1- Joshua King, 2 Jayden Oosterwolde...
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