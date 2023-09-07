Haberler Fenerbahçe Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Yaptığı flaş transferlerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir ilgilendiği orta saha oyuncusu için olumsuz geri dönüş almış olsa da temaslarını sürdürüyor. Ancak İspanyol devi Barcelona, Kanarya'ya transferde rakip oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 13:22
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Fenerbahçe transfer döneminde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Sarı-lacivertli ekip yaptığı takviyelerle adeta rakiplerine gözdağı verdi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Kanarya, kadrosunda ciddi değişikliklere gitti.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Yönetim birçok ismi takımdan gönderdi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Bunun üstüne Fenerbahçe'de tam 15 transfer yapıldı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Yönetim ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Ancak yıldız ismin menajeri geçtiğimiz günlerde, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Fenerbahçe'ye transfer olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Bu açıklamalara karşın yönetim, İtalyan oyuncunun transferinden vazgeçmiş değil.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Avrupa'nın önde gelen orta sahalarından olan Jorginho için İspanyol devi Barcelona devreye girdi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Mundo Deportivo'dan derlediği haberine göre Katalan ekibi İtalyan yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başldı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Barcelona ve Fenerbahçe, Jorginho için karşı karşıya geldi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Jorginho bu sezon ligde 3 maçta forma giydi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Sadece 17 dakika süre bulabilen 31 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısı veremedi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro.

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