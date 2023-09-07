Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Barcelona'dan yıldız oyuncuya kanca

Fenerbahçe transfer döneminde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fenerbahçe transfer döneminde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı takviyelerle adeta rakiplerine gözdağı verdi.
Kanarya, kadrosunda ciddi değişikliklere gitti.
Yönetim birçok ismi takımdan gönderdi.
Bunun üstüne Fenerbahçe'de tam 15 transfer yapıldı.
Yönetim ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski ve Rodrigo Becao bu isimlerden bazıları.
Ancak kurmaylar transferde durmak bilmiyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Jorginho için yoğun çaba sarf etti.
Ancak yıldız ismin menajeri geçtiğimiz günlerde, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda.
Fenerbahçe'ye transfer olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalara karşın yönetim, İtalyan oyuncunun transferinden vazgeçmiş değil.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Mundo Deportivo'dan derlediği haberine göre Katalan ekibi İtalyan yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başldı.
Barcelona ve Fenerbahçe, Jorginho için karşı karşıya geldi.
Jorginho bu sezon ligde 3 maçta forma giydi.
Sadece 17 dakika süre bulabilen 31 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısı veremedi.
Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro.
Jorginho geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den Arsenal'a 11.3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.