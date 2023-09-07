TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, takviye yapılacak bir bölge kaldı.
Kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, takviye yapılacak bir bölge kaldı.
Sarı-lacivertliler, 6 numarayla transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.
Bu isim de büyük oranda yabancı olacak.
Ancak şu anda kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler, sayıyı 14'e indirmek zorunda.
Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Fayed'in kiralanmasını istedi.
Sakatlığı bulunan Lincoln ile Avrupa kadrosuna alınmayan Luan Peres'in sözleşmeleri dondurulacak.
Fakat olası bir 6 numara transferinde ise bir oyuncunun daha sözleşmesi askıya alınacak.