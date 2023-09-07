Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de 6 numara arayışı sürüyor. Sarı-lacivertliler, bir yabancı daha alırsa yabancı sayısını düşürmek için bazı isimlerin sözleşmelerini dondurabilir. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 12:27
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, takviye yapılacak bir bölge kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Sarı-lacivertliler, 6 numarayla transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Bu isim de büyük oranda yabancı olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Ancak şu anda kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler, sayıyı 14'e indirmek zorunda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Fayed'in kiralanmasını istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?

Sakatlığı bulunan Lincoln ile Avrupa kadrosuna alınmayan Luan Peres'in sözleşmeleri dondurulacak.

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