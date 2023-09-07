Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Transferde yönünü 6 numaraya çeviren Fenerbahçe umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncusu Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 12:07 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 12:20
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

İsmail Kartal yönetiminde sezona harika başlayan Fenerbahçe yoluna nağmalup devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Tadic, Dzeko, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe yönünü 6 numaraya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Transferde istediği 6 numara ile anlaşamayan Fenerbahçe'de farklı formül bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Fenerbahçe, göndermeyi planladığı ve takım bulması için izin verdiği Miguel Crespo'yla aniden sözleşme uzatma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Daha önce kendisine önerilen 1.2 milyon euroyu kabul etmeyen Portekizli Fenerbahçe'den 1.7 milyon euro talep etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Miguel Crespo ile 1.5 milyon euroya anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Taraflar resmi imzaları birkaç gün içerisinde atacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

KADRODA İSMİ YER ALIYOR

Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe listesini UEFA'ya sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Listede Miguel Crespo'ya da yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2011 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

26 yaşındakii Portekizli ortasaha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

Kritik maçlarda sahneye çıkan Crespo 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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