TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu! Alacağı ücret...

İsmail Kartal yönetiminde sezona harika başlayan Fenerbahçe yoluna nağmalup devam ediyor.
İsmail Kartal yönetiminde sezona harika başlayan Fenerbahçe yoluna nağmalup devam ediyor.
Tadic, Dzeko, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe yönünü 6 numaraya çevirdi.
Transferde istediği 6 numara ile anlaşamayan Fenerbahçe'de farklı formül bulundu.
Fenerbahçe, göndermeyi planladığı ve takım bulması için izin verdiği Miguel Crespo'yla aniden sözleşme uzatma kararı aldı.
Daha önce kendisine önerilen 1.2 milyon euroyu kabul etmeyen Portekizli Fenerbahçe'den 1.7 milyon euro talep etmişti.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe Miguel Crespo ile 1.5 milyon euroya anlaşma sağladı.
Taraflar resmi imzaları birkaç gün içerisinde atacak.
KADRODA İSMİ YER ALIYOR
Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe listesini UEFA'ya sundu.
Listede Miguel Crespo'ya da yer verildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2011 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
26 yaşındakii Portekizli ortasaha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 maça çıktı.
Kritik maçlarda sahneye çıkan Crespo 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996'da Fransa'da dünyaya gelen Miguel Crespo, Portekizli bir ailenin çocuğudur.
Futbola Barroselas alt yapısında başladı.