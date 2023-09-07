Haberler Fenerbahçe Musrati tıkandı

Musrati tıkandı

Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri olan Ali Mohamed Al-Musrati için gelen haberler pek de iç açıcı değil... Portekiz'deki haberlere göre; sarı- lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon euro önerdi ancak Braga, Fenerbahçe'den 20 milyon euro istedi. Görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Musrati tıkandı
Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri olan Ali Mohamed Al-Musrati için gelen haberler pek de iç açıcı değil... Portekiz'deki haberlere göre; sarı- lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon euro önerdi ancak Braga, Fenerbahçe'den 20 milyon euro istedi. Görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
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