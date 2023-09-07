Morelos samba dedi

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirdiği Alfredo Morelos, Brezilya ekibi Santos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı yıldız golcü, Fenerbahçe'yle her konuda anlaşsa da Michy Batshuayi'nin Ada ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyince resmi imzayı atamamıştı.
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirdiği Alfredo Morelos, Brezilya ekibi Santos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı yıldız golcü, Fenerbahçe'yle her konuda anlaşsa da Michy Batshuayi'nin Ada ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyince resmi imzayı atamamıştı.