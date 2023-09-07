Hayal kırıklığı yaşıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Konferans Ligi kadrosuna yeni transferlerden Mert Müldür'ü dahil etmedi. Sarılacivertli renklere gönül vermesinden dolayı G.Saray'ı reddeden ve F.Bahçe'ye gelen Mert'in bu karar sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Şu ana kadar 67 dakika süre alabilen genç bekin, EURO 2024 kadrosunda olabilmek için kiralık olarak ayrılabileceği de iddialar arasında...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Konferans Ligi kadrosuna yeni transferlerden Mert Müldür'ü dahil etmedi. Sarılacivertli renklere gönül vermesinden dolayı G.Saray'ı reddeden ve F.Bahçe'ye gelen Mert'in bu karar sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Şu ana kadar 67 dakika süre alabilen genç bekin, EURO 2024 kadrosunda olabilmek için kiralık olarak ayrılabileceği de iddialar arasında...