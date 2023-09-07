FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefi, orta sahaya takviye yapmak. Bunun için listede birçok aday yer alıyor.
Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri olan Ali Mohamed Al Musrati için gelen haberler pek de iç açıcı değil.
Portekiz'deki haberlere göre; sarı- lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon euro önerdi ancak Braga, Fenerbahçe'den 20 milyon euro istedi.
Görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi.
AL MUSRATI KİMDİR?
6 Nisan 1996 tarihinde Libya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Al-Ittihad'da başladı.
Sırasıyla Guimaraes, Rio Ave ve Braga formaları giydi.
27 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Libya Milli Takımı ile 42 maça çıkan Al Musrati, iki gole imzasını attı.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...