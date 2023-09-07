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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki Al Musrati'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 09:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Sarı-lacivertlilerin hedefi, orta sahaya takviye yapmak. Bunun için listede birçok aday yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri olan Ali Mohamed Al Musrati için gelen haberler pek de iç açıcı değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Portekiz'deki haberlere göre; sarı- lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon euro önerdi ancak Braga, Fenerbahçe'den 20 milyon euro istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

AL MUSRATI KİMDİR?

6 Nisan 1996 tarihinde Libya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Profesyonel futbol kariyerine Al-Ittihad'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

Sırasıyla Guimaraes, Rio Ave ve Braga formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Al Musrati'den kötü haber! Görüşmeler tıkandı

27 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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