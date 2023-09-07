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Transfere Diego Lugano aracı olacak! Fenerbahçe hakkında bilgi verdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Uruguay U20 Milli Takımı'nda forma terleten Fabricio Diaz için eski yıldızı Diego Lugano'yu devreye soktuğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Transfere Diego Lugano aracı olacak! Fenerbahçe hakkında bilgi verdi

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Fenerbahçe, Uruguay U20 Milli Takımı'nda forma giyen Fabrico Diaz için eski yıldızı Lugano'yu devreye soktu. Uruguay'ın efsaneleri arasında yer alan Lugano'nun Diaz'a Fenerbahçe'yi anlattığı ve İstanbul hakkında da bilgi verdiği belirtildi. Montevideo'ya sarı-lacivertlilerin teklifi ise bonuslarla birlikte 7 milyon euro... Görüşmelerin devam ettiği belirtilse de transferin bitmesinin zor olduğu da iddialar arasında.
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