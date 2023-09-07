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Bek'lenen transfer

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Partey ve Jorginho'da mutlu sona ulaşamayınca, rotasını Manchester'a çevirdi. Hedefteki isim; kırmızı-şeytanların yıldızı Donny van de Beek. Erik ten Hag'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu için harekat başladı. Yıldız isim şans bulamamasından dolayı ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Bek'lenen transfer

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Partey ve Jorginho'da mutlu sona ulaşamayınca, rotasını Manchester'a çevirdi. Hedefteki isim; kırmızı-şeytanların yıldızı Donny van de Beek. Erik ten Hag'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu için harekat başladı. Yıldız isim şans bulamamasından dolayı ayrılmaya sıcak bakıyor.

İNGİLİZLER DE DUYURDU

Daha önce G.Saray'ın da gündemine gelen ancak Ndombele transferi sonrasında vazgeçilen Van de Beek için F.Bahçe'nin temaslarda bulunduğunu İngiliz basını da duyurdu. Ülkenin önde gelen basın organlarından "dailymail" haberi; "40 milyon sterlinlik fiyasko, Old Trafford'dan ayrılmayı bekliyor" başlığıyla verdi. Haberin devamında ise; "F.Bahçe, Manchester United'dan Van de Beek'i kadrosuna katmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

323 MAÇTA OYNADI

Donny van de Beek, kariyeri boyunca 323 maçta forma giydi. Hollandalı yıldız, bu karşılaşmalarda 69 kez ağları havalandırırken, 57 defa da asist yaptı. Tekniğiyle ön plana çıkan 26 yaşındaki oyuncu, hiç kırmızı kart görmedi.

KİMYASI TUTMADI

2020'de Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Donny van de Beek, kırmızı şeytanlarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Geçen sezon ise sakatlıklar yüzünden 48 maç kaçırdı.

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