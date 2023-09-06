Salih Özcan çıkarması

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Salih Özcan için harekete geçtiği iddia edildi. 25 yaşındaki önlibero için sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund'la irtibata geçtiği ve teklifte bulunduğu belirtildi. F.Bahçe'nin Salih için yaptığı teklif ise satın alma opsiyonlu kiralama... Dortmund'da bu sezon yedek kalan ve sadece 9 dakika süre alan Salih'in ayrılma istediği de iddialar arasında...

GEÇEN SEZON GELDİ

Geçen sezon yaz transfer döneminde Köln'den Borussia Dortmund'da 5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Salih Özcan, sarı-siyahlılarda şu ana dek 37 maça çıktı ancak gol sevinci yaşayamadı. İki bin 399 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, sadece 2 defa asist yaptı. Salih Özcan'ın adı bu transfer döneminde sık sık Galatasaray'la anılıyordu ve oyuncu, kendisine gelen teklifler olduğunu da net bir şekilde doğrulamıştı.