FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Leicester City-Hull City maçında Ndidi'yi izledi.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Leicester City-Hull City maçında Ndidi'yi izledi.
O maçta Ndidi daha önce Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri ile karşılıklı oynadı.
Seri, Ndidi'ye maç boyunca ağır bir üstünlük kurdu.
Nijeryalı oyuncu 53'nci dakikada hocası Enzo Maresca tarafından oyundan alındı.
İsmail Kartal da bu maçtan sonra Ndidi'den vazgeçti.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.
2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.
3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 51 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...