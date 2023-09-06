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FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki Wilfred Ndidi'den vazgeçme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 09:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Leicester City-Hull City maçında Ndidi'yi izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

O maçta Ndidi daha önce Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri ile karşılıklı oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Seri, Ndidi'ye maç boyunca ağır bir üstünlük kurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Nijeryalı oyuncu 53'nci dakikada hocası Enzo Maresca tarafından oyundan alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

İsmail Kartal da bu maçtan sonra Ndidi'den vazgeçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Nijerya Milli Takımı ile 51 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfere eski Galatasaraylı engel oldu! Ndidi'de sürpriz detay

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...

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