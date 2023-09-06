FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için Manchester United forması giyen Donny van de Beek ile ilgilendiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer edilmesi halinde ocak ayında listeye eklenmesi bekleniyor.
Hollandalı futbolcunun Kırmızı Şeytanlar ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?
18 Nisan 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Veensche altyapısında başladı ardından Ajax altyapısına geçti.
2016'nın ocak ayında Ajax'ta A takıma yükseldi. 2020 yılında ise Manchester United'a transfer oldu.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Hollanda Milli Takımı ile 19 maça çıkan Van de Beek, 3 gole imzasını attı.