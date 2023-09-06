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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Orta sahasını güçlendirmek için transfer operasyonlarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Donny van de Beek oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 10:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için Manchester United forması giyen Donny van de Beek ile ilgilendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Takvim'de yer alan habere göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer edilmesi halinde ocak ayında listeye eklenmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Hollandalı futbolcunun Kırmızı Şeytanlar ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

18 Nisan 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Profesyonel futbol kariyerine Veensche altyapısında başladı ardından Ajax altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

2016'nın ocak ayında Ajax'ta A takıma yükseldi. 2020 yılında ise Manchester United'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Van de Beek listede

Hollanda Milli Takımı ile 19 maça çıkan Van de Beek, 3 gole imzasını attı.

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