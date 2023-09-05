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Öncelik Jorginho'nun

6 numarada Arsenal’in 31 yaşındaki yıldızı hâlâ favori konumda... İsmail Kartal’ın ısrarcı olduğu Jorginho bitmezse rota Al-Musrati ve Guido Rodriguez’e kırılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Öncelik Jorginho'nun

Kadrosunu yıldızlarla donatan Fenerbahçe'de tek eksik kaldı. O da 6 numara pozisyonu... Sarı-lacivertliler, bu bölge için birçok isimle temasa geçerken favori durumda ise bir oyuncu bulunuyor. İsmail Kartal, Arsenal forması giyen Jorginho'yu kadrosunda mutlaka görmek istiyor. Uzun süredir İngiliz ekibiyle temasta olan sarı-lacivertli kurmaylar henüz ikna sürecinde başarılı olamadı. Fakat görüşmelerin sürdüğü yıldız için yoğun mesai harcanıyor.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Arsenal'ın 12 milyon euro talep ettiği 31 yaşındaki İtalyan orta saha için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 8 milyon euro'ya kadar çıkmış durumda. İsmail Kartal'ın ilk isteği olan Jorginho gerçekleşmezse listedeki diğer isimler için tekrar harekete geçilecek. Braga'nın Libyalı yıldızı Al-Musrati (27) ve Real Betis'in Arjantinli orta sahası Guido Rodriguez (29) ön plana çıkıyor. Jorginho için ayrılan bütçenin bu iki oyuncudan birine harcanması bekleniyor.

Geçen sezon devre arasında Chelsea'dan gelen Jorginho, Arsenal'in bankosu oldu ve 16 maçta oynadı. Bu sezon ise geri plana düştü.

KARAR VERECEK

Jorginho'nun geleceğini teknik direktör Arteta belirleyecek. İspanyol hoca, 3 maçta 18 dakika süre verdiği İtalyan yıldızı bırakmak istemiyor. Fakat Jorginho şans bulacağına ikna olmuş değil...

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