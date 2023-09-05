Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi oyuncu listesinde şu futbolcular yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko