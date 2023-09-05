FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Fenerbahçe'de taraftarın uzun süre transferini beklediği Dominik Livakovic, idmanda sakatlanmıştı.
Fenerbahçe'de taraftarın uzun süre transferini beklediği Dominik Livakovic, idmanda sakatlanmıştı.
Hafif ağrı hisseden Hırvat kaleci, Ankaragücü maçında oynayamadı.
Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Hırvat kalecisi Livakovic'in kaleye geçeceği maç netleşti.
Takvim'de yer alan habere göre Hırvat file bekçisinin milli aradan sonra oynanacak ilk maç olan Antalyaspor maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat'tan devralması bekleniyor.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.
2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.
28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...
Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini 45 karşılaşmada korudu.
Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...