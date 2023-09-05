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FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre uğraştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in, kaleye geçeceği maç netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 16:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Fenerbahçe'de taraftarın uzun süre transferini beklediği Dominik Livakovic, idmanda sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Hafif ağrı hisseden Hırvat kaleci, Ankaragücü maçında oynayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Hırvat kalecisi Livakovic'in kaleye geçeceği maç netleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre Hırvat file bekçisinin milli aradan sonra oynanacak ilk maç olan Antalyaspor maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat'tan devralması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in kaleye geçeceği maç belli oldu!

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini 45 karşılaşmada korudu.

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