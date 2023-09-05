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Bambaşka Fenerbahçe!

Sezona hızlı başlayan sarı-lacivertliler, milli araya 9’da 9’la girerek şov yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Bambaşka Fenerbahçe!

Flaş transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde milli araya kayıpsız girdi. Avrupa elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente karşısında 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ligde de zirveye kuruldu. Gaziantep, Samsunspor ve Ankaragücü engellerini kayıpsız geçti. 5 kez gol sevinci Yaşayan Fenerbahçe, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Toplamda 9'da 9 yapan Kanarya, 26 kez ağları sarstı, 3 gol yedi. Bu sezon ligde kaybetmeyen tek ekip olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, milli aradan sonra Antalyaspor'u konuk edecek. Ardından da Konferans Ligi'nde Danimarka ekibi Nordsjaelland'la karşılaşacak.

KARTAL'IN EN İYİ DÖNEMİ

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başındaki en başarılı dönemini bu yıl geçiriyor. 2014-15'te 46 maçta 2.17 puan ortalaması tutturan Kartal, 2021-22'de ise 21 maçta 1.95 ortalama yakalamıştı. Bu sezon kayıpsız olarak yoluna devam eden İsmail hoca, 3 puan ortalamasıyla dikkat çekti.

DIŞ SAHADA ŞOV YAPIYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde çıktığı son 9 deplasman maçının 8'ini kazanmayı başardı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda bir kez de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 28 gol kaydetti. Savunmada başarılı olan Kanarya, kalesinde sadece 5 gol gördü.

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