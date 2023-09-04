Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon kadrosunu baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe'de tek eksik olarak 6 numara kaldı. Listedeki isimler için yoğunlaşan sarı-lacivertlilerin gündeminde 6 oyuncu yer alıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Fenerbahçe'de gelenler ve giderle oldukça aktif bir yaz dönemi geçiyor.

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Sarı-lacivertliler, defansif bir orta saha ile transferi noktalayacak.

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Yönetim de tamamen bu bölgeye yapılacak transfere yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Listede ise birbirinden önemli isimler var.

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

En tepedeki ilk iki isim İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Thomas Partey ile Jorginho...

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Transfer komitesi dün İngiltere'ye giderek Arsenal yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.
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TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Bu iki isimden sonuç alınamazsa Leicester City'yle Wilfried Ndidi için masaya oturulacak.

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Nijeryalı oyuncunun alternatifi ise Galatasaray'ın da gündeminde olan Tottenham'ın yıldızı Pierre-Emile Höjbjerg...

TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Danimarkalı oyuncu Ada ekibinde rotasyon oyuncusu durumuna düştü.

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