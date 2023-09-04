TRANSFER HABERİ - 6 numaraya 6 aday! Fenerbahçe orta saha ile noktalayacak

Fenerbahçe'de gelenler ve giderle oldukça aktif bir yaz dönemi geçiyor.
Fenerbahçe'de gelenler ve giderle oldukça aktif bir yaz dönemi geçiyor.
Sarı-lacivertliler, defansif bir orta saha ile transferi noktalayacak.
Yönetim de tamamen bu bölgeye yapılacak transfere yoğunlaştı.
Listede ise birbirinden önemli isimler var.
En tepedeki ilk iki isim İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Thomas Partey ile Jorginho...
Transfer komitesi dün İngiltere'ye giderek Arsenal yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.
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Bu iki isimden sonuç alınamazsa Leicester City'yle Wilfried Ndidi için masaya oturulacak.
Nijeryalı oyuncunun alternatifi ise Galatasaray'ın da gündeminde olan Tottenham'ın yıldızı Pierre-Emile Höjbjerg...
Danimarkalı oyuncu Ada ekibinde rotasyon oyuncusu durumuna düştü.
Oyuncu için bu defa şartlar zorlanacak.
Eğer bu dört futbolcu ya da kulüpleri ikna edilemezse listenin son iki sırasındaki isim de belli oldu.
Söz konusu oyuncular, Real Betis'ten Rodriguez ve Krasnodar'dan Chernikov..