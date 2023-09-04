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Jayden Oosterwolde: Daha iyisini ortaya koyabilirim

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, "Ortaya koyduğum performanstan memnunum ancak çok daha iyisini ortaya koyabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:21
Jayden Oosterwolde: Daha iyisini ortaya koyabilirim

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'ne karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını düşündüğünü aktaran 22 yaşındaki Oosterwolde, "Aldığımız neticeden dolayı çok mutluyum. Maçla alakalı olarak zor bir maç oynadığımızı düşünüyorum ama saha içerisinde kolektif olarak iyi işler çıkardığımızı da söyleyebilirim. Camiamıza bundan daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın devre arasında kendilerini motive ettiğini anlatan Oosterwolde, şunları kaydetti:

"İlk 45 dakikaya bakacak olursak bizim açımızdan büyük bir problem yoktu ama basit top kayıpları yaptık. Dolayısıyla topa daha çok sahip olduğumuzda rakip, topa sahip olma anlamında çok fazla şans bulamadı. İlk yarı bittikten sonra devre arasında hocamız bize daha sakin ve basit oynamamız gerektiğini söylemişti. Biz de onu gerçekleştirdik."

Sahada olduğu zaman kendisini çok mutlu hissettiğini aktaran Oosterwolde, "Buraya geldiğim ilk 6 ay forma şansı bulamamıştım. Sezona başladık ve iyi bir oyun ortaya koyduğumu düşünüyorum. Hoca da bu anlamda bana güveniyor. Kendi adıma tabii ki geliştirmem gereken noktalar var. Ortaya koyduğum performanstan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Camiamıza bundan daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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