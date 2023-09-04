Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko, kısa sürede gösterdiği performansla göz doldurdu. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Boşnak yıldız, attığı goller ve takım oyununa katkısıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da oldukça memnun olduğu Dzeko hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncunun eski takımı Inter'in ocak ayında transfer için devreye girebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:06
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Attığı gollerin yanı sıra takım oyununa da çok iyi katkı veren Dzeko, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Büyük bir deneyime sahip olan Boşnak golcü, transfer olduktan hemen sonra Fenerbahçe kaptanlığına getirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Teknik direktör İsmail Kartal da Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi oyuncularla sürekli iletişim kurarak tecrübelerinden faydalanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

EDIN DZEKO AYRILIYOR MU?
Fenerbahçe taraftarının çok şeyler beklediği Edin Dzeko'nun takımdan ayrılacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Sarı-lacivertlilerin Inter'den transfer ettiği yıldız oyuncu hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Inter'in eski oyuncusu Edin Dzeko'yu geri getirmek isteyebileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Sparkchronicles'te yer alan habere göre; İtalyan devi, ocak ayında transfer için Fenerabahçe'nin kapısını çalabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Romelu Lukaku'nun ayrılışının ardından hücum hattında eksik kalan Inter, devre arasına kadar çözüm üretemezse rotayı Dzeko'ya kıracak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkan Dzeko, 5 gol ve 4 asiastlik performansıyla göz kamaştırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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