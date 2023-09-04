FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Edin Dzeko sürprizi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Attığı gollerin yanı sıra takım oyununa da çok iyi katkı veren Dzeko, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Büyük bir deneyime sahip olan Boşnak golcü, transfer olduktan hemen sonra Fenerbahçe kaptanlığına getirildi.
Teknik direktör İsmail Kartal da Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi oyuncularla sürekli iletişim kurarak tecrübelerinden faydalanıyor.
EDIN DZEKO AYRILIYOR MU?
Fenerbahçe taraftarının çok şeyler beklediği Edin Dzeko'nun takımdan ayrılacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Sarı-lacivertlilerin Inter'den transfer ettiği yıldız oyuncu hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Inter'in eski oyuncusu Edin Dzeko'yu geri getirmek isteyebileceği öne sürüldü.
Sparkchronicles'te yer alan habere göre; İtalyan devi, ocak ayında transfer için Fenerabahçe'nin kapısını çalabilir.
Romelu Lukaku'nun ayrılışının ardından hücum hattında eksik kalan Inter, devre arasına kadar çözüm üretemezse rotayı Dzeko'ya kıracak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkan Dzeko, 5 gol ve 4 asiastlik performansıyla göz kamaştırdı.
Yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Boşnak futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.