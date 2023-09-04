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Fener doludizgin

Sarı lacivertliler, Başkent deplasmanından da üç puanla dönmeyi başardı. Avrupa'da ve ligde oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, Ankaragücü'nü de tek golle geçti ve yoluna kayıpsız devam etti. F.Bahçe bir maçı eksik olmasına rağmen yeniden liderliğe de yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Fener doludizgin

Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor. Gaziantep FK ve Samsunspor'u deviren Fenerbahçe, ligin dördüncü haftasında dün konuk olduğu Ankaragücü'nü de tek golle geçmeyi başardı. Maça istediği gibi başlayamayan sarı- lacivertliler, renkdaşının kalesinde ilk pozisyonunu 14'te Fred'le yakaladı. Ancak Sambacı müsait durumda topu üstten dışarı attı. 33'te Ankaragücü, 41'de ise Fenerbahçe net pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 bitti.

EDİN 'AL DA AT' DEDİ

İkinci yarının hemen başında Dzeko, yine müsait durumda golü atamadı. Ancak Boşnak oyuncu, 60'da Osayi'ye 'al da at' dedi. Nijeryalı da Fenerbahçe'yi zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, Tadic'le 67'de bir net pozisyondan yararlanamadı. 84'te İsmail Yüksek ikinci sarı karttan oyundan atılınca Ankaragücü kalan dakikalarda beraberlik için yüklendi ancak Fenerbahçe duvarını aşamadı. 90 dakika sonunda üç puanı cebine koyan Fenerbahçe, bir maçı eksik olmasına rağmen 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

2 SENE SONRA GOL

Fenerbahçede Dzeko golleri kaçırsa da Osayi-Samuel'e golü attırdı. İsmail Kartal'la adeta yeniden doğan Nijeryalı oyuncu, tam iki sene sonra sarı-lacivertli formayla ağları sarsmayı başardı. 25 yaşındaki sağ bek, en son 19 Eylül 2021'de Sivasspor'la 1-1 berabere kalınan karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı.

BECAO DUVAR ÖRDÜ

Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı olarak kayıtlara geçen Rodirgo Becao, kalitesini her geçen gün ortaya koymaya devam ediyor. Twente maçında harika bir performans ortaya koyan Becao, dün Ankaragücü karşısında da sahanın en iyilerindendi. Becao ayrıca, 33'te Sowe'nin şutunda mutlak golü de önledi.

FENER'E RAKİP OLDU

2019-20 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, dün eski takımına rakip oldu. Bu sezon başında Olympiakos'tan Ankaragücü'ne transfer olan Yeşil Burunlu oyuncu, karşılaşmanın 71.dakikasında Cephas'ın yerine oyuna dahil oldu. Garry Rodirgues, 2017-19 arasında da Galatasaray'da oynamıştı.

Nihayet evindeydi

Ankaragücü bu sezon ilk kez evinde bir maça çıktı. Sarılacivertliler, stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. Sahanın yağmurdan etkilenmemesi için serilen buranda da karşılaşmaya dakikalar kala kaldırıldı.

TRİBÜNLER DOLUYDU

Ankaragücü'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta taraftarlar tribünleri hınca hınç doldurdu. Sadece kale arkalarında yer yer boşluklar göze çarparken, tribünlerde bulunan futbolseverler takımlarını 90 dakika hiç susmadan destekledi. Eryaman Stadı'nda zaman zaman da renkli görüntüler ortaya çıktı.

CENDERE ÇALDILAR

Ankaragücü'lü ve Fenerbahçe'li futbolcular, seremoni için sahaya çıkarken, stat hoparlörlerinden Kurtlar Vadisi dizinin müziği olan Cendere çalındı. Bu müzikle futbolcuları ve taraftarları maça motive etmek için yapıldığı belirtildi. İstiklal Marşı okunana kadar 'cendere' müziği kesilmedi.

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