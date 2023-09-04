Haberler Fenerbahçe 8’i 11’de çıktı

8’i 11’de çıktı

İsmail Kartal, Twente maçına göre dün başkent deplasmanından sadece 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, 8 ismi ise dün de 11’de oynattı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
8’i 11’de çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dünkü Ankaragücü maçının 11'inde Twente karşılaşmasına göre bazı değişiklikler yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Perşembe günü Hollanda'da ilk 11'de görev verdiği Serdar Aziz'i dün kızağa çekti ve yerine Alexander Dijiku'yu tercih etti. Orta sahada da revizyona giden Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı da başkentte yanında oturttu. Mert'in yerine ise Sebastian Szymanski 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin bu sezonki en pahalı transferi olan Cengiz Ünder de İsmail Kartal'ın hışmına uğrayanlardan biriydi. Milli futbolcunun yerine sağ açıkta İrfan Can Kahveci oynadı. İsmail hoca, kalan 8 ismi ise değiştirmedi. Twente maçının dikkat çeken ismi olan King dün de yedekti.

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