TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.
Kanarya, ön libero takviyesi yaparak yaz transfer dönemine nokta koymayı hedefliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 6 numara transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"
TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖN LİBERO AVRUPA'YA ZOR
UEFA'ya kadro bildirme işlemi pazartesi günü sona erecek.
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği ön libero transferi ise bu tarihe yetişmeyecek gibi görünüyor.
Bu takviyenin 1 hafta daha sürmesi beklenirken 6 numara transferi UEFA Konferans Ligi grup karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alabilecek.
Jorginho ve Partey'in maddi şartlarının ağır olması nedeniyle bu iki isimde geri adım atılırken alternatif oyuncuların yönetim içinde gündeme gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlam bir 6 numara takviyesi yapacaklarını açıklaması gündem olurken, gözler yabancı kontenjanına çevrildi.
Bir orta saha transferiyle birlikte 16 yabancısı olacak Kanarya'da bu sayının 14'e düşürülmesi gerekiyor.
Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkartılacak 2 isimden birinin Michy Batshuayi olması bekleniyordu.
Ancak Belçikalı, Notthingham Forest ile anlaşamadı ve takımda kalacağını açıkladı.
CRESPO TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Sabah'ın haberine göre; diğer aday ise Miguel Crespo…
Yıllık 500 bin Euro kazanan Portekizli futbolcuya, ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler geldi.
Crespo, 1.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdi.
KING DE YOLCU
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı zirvede planlarında olmayan oyuncuların başına Crespo'yu yazdığı ayrıca kontenjanın açılması adına Joshua King'in de gönderilmesini istediği öğrenildi.
OMAR FAYED KİRALANACAK
21 yaşaltı kategorisinde olan Mısırlı Omar Fayed'in ise kiralanması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulübün, Joshua King ve Crespo ile yollarını ayırıp yapılacak 6 numara transferine lisans çıkarması bekleniyor.