TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"

TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.