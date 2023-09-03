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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, tam üç futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 13:59
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Kanarya, ön libero takviyesi yaparak yaz transfer dönemine nokta koymayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 6 numara transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"

TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

ÖN LİBERO AVRUPA'YA ZOR

UEFA'ya kadro bildirme işlemi pazartesi günü sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği ön libero transferi ise bu tarihe yetişmeyecek gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Bu takviyenin 1 hafta daha sürmesi beklenirken 6 numara transferi UEFA Konferans Ligi grup karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alabilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Jorginho ve Partey'in maddi şartlarının ağır olması nedeniyle bu iki isimde geri adım atılırken alternatif oyuncuların yönetim içinde gündeme gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlam bir 6 numara takviyesi yapacaklarını açıklaması gündem olurken, gözler yabancı kontenjanına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Bir orta saha transferiyle birlikte 16 yabancısı olacak Kanarya'da bu sayının 14'e düşürülmesi gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkartılacak 2 isimden birinin Michy Batshuayi olması bekleniyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Ancak Belçikalı, Notthingham Forest ile anlaşamadı ve takımda kalacağını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

CRESPO TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sabah'ın haberine göre; diğer aday ise Miguel Crespo…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Yıllık 500 bin Euro kazanan Portekizli futbolcuya, ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Crespo, 1.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

KING DE YOLCU

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı zirvede planlarında olmayan oyuncuların başına Crespo'yu yazdığı ayrıca kontenjanın açılması adına Joshua King'in de gönderilmesini istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

OMAR FAYED KİRALANACAK

21 yaşaltı kategorisinde olan Mısırlı Omar Fayed'in ise kiralanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor

Sarı-lacivertli kulübün, Joshua King ve Crespo ile yollarını ayırıp yapılacak 6 numara transferine lisans çıkarması bekleniyor.

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