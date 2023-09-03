TRANSFER HABERİ: Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Brezilya'dan geldi.
Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Brezilya'dan geldi.
Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, kadrosunda büyük bir değişim yaşadı.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren yönetim, dünyaca ünlü yıldızlara imza attırdı.
Transferde şov yapan Kanarya, kadroya son şeklini vermek için yeni bir operasyon yürütüyor.
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi listesine aldı.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yıldız ismin peşine düştü.
BREZİLYA'DAN PEREYRA İDDİASI!
"uol.com.br" haberinde; Sarı-lacivertlilerin, bonservisi elinde olan Roberto Pereyra ile ilgilendiği belirtildi.
Kanarya'nın yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ İKNA EDEMEDİ!
Roberto Pereyra, uzun süre Beşiktaş'ın da gündeminde yer aldı ancak siyah-beyazlılar, futbolcuyu ikna edemedi.
TALİPLERİ ÇOK!
Bonservisi elinde olan Arjantinli oyuncunun birçok talibi bulunuyor.
Brezilya'dan Santos'un yanı sıra Arabistan ekiplerinin de Pereyra'ya ilgisi bulunuyor.
İki ayağını da etkili kullanan Pereyra, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde forma giyiyor.
Geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Tangocu yıldız, 36 resmi maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 19 müsabakada 2 gollük performans sergiledi.
Roberto Pereyra'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.