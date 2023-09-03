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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli yıldızı gündemine aldı. Bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun yakından takip edildiği kaydedildi. Transfer hakkında yaşanan flaş gelişmeyi Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 09:34 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 09:35
Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Brezilya'dan geldi.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, kadrosunda büyük bir değişim yaşadı.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren yönetim, dünyaca ünlü yıldızlara imza attırdı.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Transferde şov yapan Kanarya, kadroya son şeklini vermek için yeni bir operasyon yürütüyor.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi listesine aldı.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Sarı-lacivertliler, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yıldız ismin peşine düştü.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

BREZİLYA'DAN PEREYRA İDDİASI!
"uol.com.br" haberinde; Sarı-lacivertlilerin, bonservisi elinde olan Roberto Pereyra ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Kanarya'nın yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

BEŞİKTAŞ İKNA EDEMEDİ!
Roberto Pereyra, uzun süre Beşiktaş'ın da gündeminde yer aldı ancak siyah-beyazlılar, futbolcuyu ikna edemedi.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

TALİPLERİ ÇOK!
Bonservisi elinde olan Arjantinli oyuncunun birçok talibi bulunuyor.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Brezilya'dan Santos'un yanı sıra Arabistan ekiplerinin de Pereyra'ya ilgisi bulunuyor.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

İki ayağını da etkili kullanan Pereyra, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde forma giyiyor.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Tangocu yıldız, 36 resmi maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 19 müsabakada 2 gollük performans sergiledi.

Beşiktaş da istiyordu! Fenerbahçe'ye Tangocu orta saha

Roberto Pereyra'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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